Her er det behov for flomsikring i ditt fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en liste over steder i landet hvor det bør sikres mot flom og ras.

Klikk deg inn på kartet for å se hvor og hva det vil koste.

Nationen har tidligere skrevet at det i statsbudsjettet for 2019 er satt av 250 millioner til flomsikring, dette er 10 prosent av hva NVE mener det er behov for. Behovet for sikring ble tydelig under flommen som særlig rammet Skjåk i Oppland og Luster i Sogn og Fjordane.

Tiltak mot flomskader som allerede er gjennomført, virker etter hensikten, ifølge NVE.

– Det lønner seg heller å forebygge enn å reparere i etterkant, har Grethe Helgås, fungerende direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, tidligere uttalt til Nationen.