Forsikringsselskapene venter skademeldinger i flere uker etter ekstremværet

Gjensidige hadde i 11-tiden lørdag formiddag mottatt 250 skademeldinger etter stormene Helene og Knud i Sør-Norge de siste dagene. Det meste er bygningsskader, men minst 70 av meldingene dreier seg om båtskader, i tillegg til flere bilskader.

– Det meste er stormskader, men det er også flere titalls vannskader som følge av styrtregnet, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Det er flest skader i Hordaland og Rogaland.

Siden ekstremværet Knud feide inn over Sør- og Østlandet fredag, har Gjensidige fått inn 70 saker, et tall som ventes å øke betydelig. Selv om det er Agder-fylkene som har fått hardest medfart, er det registrert skadesaker oppover kysten og helt til Oslo.

– Det er for tidlig å spekulere på sluttsummer, men vi kan allerede nå slå fast at ukas uvær i det minste vil koste mange titalls millioner kroner for alle forsikringsselskaper samlet, sier Rysstad.

Foreløpig skadebilde

Foreløpig viser opptellingen til forsikringsselskapet If at ekstremværet gjorde mindre skade enn fryktet. Selskapet hadde fått inn melding om 90 skader lørdag formiddag, men likevel er informasjonssjef Sigmund Clementz sikker på at de fleste skadene trolig ikke er meldt inn ennå.

– Dette er bare et foreløpig skadebilde. I denne typen hendelser er folk opptatt av å redde ting selv sammen med brannvesenet og andre redningsetater, så det tar nok litt lengre tid før man ringer forsikringsselskapet, sier Clementz til NTB.

– Foreløpig har det gått bedre enn vi fryktet. Det er veldig stort spenn i skadene, alt fra tak som har blåst fullstendig av til vann som har trengt inn i bygninger, sier informasjonssjefen i If.

I tillegg til rundt 30 skader på båter dreier de fleste meldingene seg om bygningsskader på hus og næringsbygg.

– En barnehage har blant annet fått et tre i taket, men her er det ingen personskader som vi vet om, sier han.

Store skader på båter

Tidligere har gjennomsnittserstatningen for vind- og vannskader ligget på 50-70.000 kroner. Ifølge Rysstad i Gjensidige er det noe færre bygningsskader enn ventet, men overraskende mange båtskader, og flere båter har fått skader for flere hundre tusen kroner.

– Sommeren ble nok brått slutt for mange. Vanligvis kommer høststormene litt seinere, og folk har fått båtene opp av vannet. I dag ligger stort sett alle båtene ute. Da det er det klart at man med et slikt uvær er spesielt utsatt ved sjøen, sier han.

Forsikringsselskapet If melder om små og store skader på fritidsbåter som har slitt seg eller som har fått skader når de har ligget fortøyd.

– Etter dette uværet ser vi at det er skader på veldig mange båter. Antallet skademeldinger på båter er tredoblet på noen få timer, og vi tror det kommer til å være stort antall båter som har fått skader, sier Clementz.

– Beredskapen bør økes

Regnet har i hovedsak gått ut over kjellere som er fylt med vann, tilbakeslag fra avløp og skade på hage og uteområder. Ifølge Rysstad i Gjensidige kan en innredet kjeller som blir fylt med vann koste inntil en halv million kroner å reparere.

Han mener uværet denne uka er nok en påminnelse om at samfunnet bør øke beredskapen mot flom og kraftig nedbør.

– Siden 2015 har stormer ført til erstatningsutbetalinger for over 1,7 milliarder kroner for hele forsikringsbransjen, minner han om.