Flommen har nådd toppen

NVE opplyser at vannføringen har kulminert de fleste steder, og det er ventet at vannmengdene fortsetter å avta utover dagen.

Skjåk kommune skriver på sin hjemmeside at de og politiet advarer folk som er evakuert, mot å vende hjem ennå. Det er fare for jordras når vannet trekker seg tilbake. Kommunen ber også folk om å spare på vannet og koke alt drikkevann.

16 personer hentet med helikoptre

Mandag formiddag opplyste politiet at 16 personer og flere hunder var isolert på hyttene sine, etter at en bro ble tatt av flomvannet og mobildekningen forsvant. Helikoptre ble satt inn for å evakuere dem som ikke kom noen vei.

Hyttebeboerne laget selv en oversikt over hvor mange som var på hyttene i området, og holdt kontakt med politiet inntil mobildekningen forsvant.

Mye nedbør og høye temperaturer

Årsaken til flommen er kraftig regn og snøsmelting. Dette skyldes unormalt høye temperaturer i fjellet. Værsituasjonen har forårsaket flom og store ødeleggelser i indre strøk i Oppland og Sogn og Fjordane, samt flere steder på Vestlandet.

Til sammen var 94 personer evakuert i Skjåk kommune mandag, ifølge politiet. Et av de hardest rammede områdene er et boligfelt i Bismo som i helgen ble oversvømt av vann fra Ottaelva.

Det er fremdeles store vannmengder flere steder, og mange broer og veier er stengt.

Det er ennå ikke klart hvor stort skadeomfanget er.