Flere titalls laks funnet døde i elv – undersøker nå grunnen til fiskedøden

Det opplyser Fylkesmannen i Trøndelag på sine sider. Det er i de nedre delene av elva Homla, i Malvik kommune, hvor det har blitt funnet en rekke døde fisker.

Fylkesmannen opplyser selv at det for fire uker siden ble gjennomført såkalte rotenonbehandlinger av fire tjern i nærheten. Målet var å fjerne gjedde fra tjernene. Det blir nå undersøkt om dette kan være grunnen til at det har blitt funnet mye død fisk i elva.

Forsker ved Veterinærinstituttet Roar Sandodden sier til Adresseavisen at man foreløpig ikke kan konkludere med at dette er grunnen til fiskedøden.

– Vi har tatt vannprøver. I tillegg har vi tatt prøver av samtlige døde fisk på laboratoriet, sier Sandodden til avisa. Han forventer at prøvesvarene er klare fredag.

Rotenon Fakta Rotenon er et stoff som i visse tilfeller brukes for å utslette lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller introduserte fiskearter i elver, vassdrag og innsjøer. Rotenon utvinnes av derrisrot som er en rot av tropiske erteplanter i gruppene Derris og Lonchocarpus. Rotenon har tidligere blitt benyttet som et insekticid for å kontrollere skadeinsekter på buskap og landbruksprodukter, samt bekjempelse av utvendige parasitter på husdyr som hunder og katter. Kilde: Wikipedia

Tips om dumping av kjemikalier

Ifølge Adresseavisen er det Fylkesmannen i Trøndelag som har bedt om rotenonbehandlingen skulle gjennomføres i tjernene.

Avisa skriver også at Veterinærinstituttet skal ha fått tips om at det har blitt dumpet kjemikalier lenger opp i vassdraget.

– Det er for tidlig å si om det kan være en sammenheng, men det vil overraske meg veldig om det har forårsaket en så stor fiskedød. Rotenon er fortsatt vår heteste teori, sier Sandodden videre.

Anmeldes

Norges Miljøvernforbund har reagert kraftig på hendelsen, og vil anmelde saken, melder Lokalavisa Bladet, som utgis i Stjørdal.

– Hvis det er miljøkriminalitet, er det viktig å få politiet tidlig inn i saken. Vi mistenker rotenonbehandlingen, men det trenger ikke være det, sier regionleder i Norges miljøvernforbund Midt-Norge, Arne Roger Hansen til Bladet.

Elva Homla har over lenger tid vært satset på for å bygge opp igjen lakse- og ørretbestanden.