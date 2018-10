Flere steinsprang fra Veslemannen

Onsdag kveld og natt til torsdag har det vært store bevegelser i fjellpartiet. Det største skredet gikk fra midtre del av fjellpartiet rundt klokka 22.

– Det er fortsatt store bevegelser, men det har avtatt litt. I det øvre området har fjellet forskjøvet seg opptil 70 centimeter det siste døgnet, og det er telt i alt 31 steinsprang siden i går. Samtidig har det dannet seg en 60 til 70 meter lang sprekk på tvers av formasjonen, sier geolog Einar Anda i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag ettermiddag.

Temperaturen har økt de siste timene, og siden det fremdeles er snø i fjellet medfører dette snøsmelting. Ettersom det er meldt om plussgrader også de neste dagene og regn til helgen, venter NVE at fjellpartiet vil ha store bevegelser fremover.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene.

Tirsdag ble farenivået igjen hevet til rødt, og beboerne ble evakuert. Dette er femte gang i år og den tiende siden 2014.