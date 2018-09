NVE opprettholder rødt farenivå for Mannen: – Kan fort bli sånn lenge

Ved 18-tiden søndag var det minus 3,5 grader og 52 centimeter med snø på Mannen, men bakken var varm, snøen smeltet, og bevegelsene var fortsatt store.

– Denne fasen med rødt farenivå har vært langvarig i denne omgang. Det er fremdeles ikke mindre hastigheter enn det har vært tidligere. Øvre del av Veslemannen beveger seg i snitt 10–12 centimeter i døgnet, enkelte partier og store blokker beveger seg enda raskere, sier NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra.

– Og så har det jo rast litt oppi der og i dag. Et som var relativt stort like etter klokken 10, og så har det vært noen som har vært litt mindre, fortsetter han.

Kan bli langvarig

Den nedre delen av Veslemannen, spiret som holder fjellpartiet på plass, beveger seg fortsatt en centimeter i døgnet.

– Der er et ustabilt område der oppe, og bevegelsene avtar ikke selv om det er kaldt der oppe. Derfor opprettholder vi rødt farenivå, sier Blikra.

Når dette endrer seg, slik at de evakuerte beboerne under fjellet eventuelt kan flytte hjem, tør han ikke spå. Fram til tirsdag er det varslet minusgrader, men utover uka kommer en periode med opp mot tre plussgrader og store nedbørsmengder.

– I uka som kommer blir det masse snø, og når regnet og mildværet kommer kan det tilføre ganske mye vann til fjellområdet der. Jeg vet ikke hvor lenge vi må opprettholde farenivået rødt, men det kan fort bli i en lengre periode, sier Blikra.

– Utfordring

Annonse

Så lenge det fortsatt er rødt farenivå for ras, får ikke innbyggerne i Rauma kommune som bor i faresonen nedenfor Mannen, flytte hjem igjen.

Innbyggerne er nå evakuert for andre gang på en uke, for tredje gang i år, og for åttende gang siden 2014. Selv om de er vant med evakueringen, har flere sett seg lei og håper på at fjellet skal rase snart.

Usikkerheten rundt om og når dette skal skje er utfordrende, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H)

– Det som er utfordringen, er jo hvor lenge dette her skal pågå, sier han.

– Men slik har det jo vært hele veien, fortsetter Hustad.

Over en meter

Da NVE valgte å høyne farenivået til rødt i 16-tiden fredag, hadde det blitt målt fire centimeters bevegelse i døgnet i den øvre delen og litt under en centimeters bevegelse i den nedre delen av Veslemannen. Søndag hadde rødt farenivå vært opprettholdt i tre dager i strekk.

Veslemannen er det aktive partiet av det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal. Veslemannen har et volum på 120 000 – 180 000 kubikkmeter, hvilket vil si at det utgjør rundt én prosent av det totale volumet av fjellet Mannen.

De årlige bevegelsene i Mannen utenom Veslemannen utgjør noen få centimeter i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg over 1,4 meter bare den siste måneden.

Dersom det ikke skjer noen dramatisk utvikling i fjellpartiet i løpet av natten, varsler Blikra og Hustad en ny pressekonferanse klokken 10 mandag formiddag.