Fiskeriministeren ser på tiltak knyttet til laksenæringens lusebehandling

Beskjeden kom fra fiskeriministeren under et møte fredag med representanter fra lakseprodusentene.

– Det er viktig at vi har et føre-var-perspektiv. Jeg har derfor varslet at vi nå vil se på ulike tiltak knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Konkret hva dette dreier seg om, må vi komme tilbake til, sier Nesvik.

Han legger til at regjeringen ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i næringen.

– Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet.

Annonse

Til stede fra næringen var representanter fra foreningen Sjømat Norge, organisasjonen Sjømatbedriftene og Norsk Industri.

Lakseprodusentene viser til at det har vært nedgang i bruk av lusemidler.

Møtet med næringen er kommet i stand etter at pressen har skrevet om ulovlige utslipp av kjemikalier og legemidler.

Norges Fiskarlag krever at Fiskeridirektoratet påtaler og sanksjonerer brudd på utslippsregelverket knyttet til lakselus. Utslippene har skjedd nær rekefelt og gyteområder. Flere oppdrettere har innrømmet brudd på regelverket.