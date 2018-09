Farenivået auka til raudt ved fjellet Mannen

Dette er åttande gongen at farenivået blir heva til det høgste nivået, altså raudt. Dette betyr at dei som bur under området blir evakuert.

– Det er slitsamt for innbyggjarane med så mange evakueringar, men vi visste tidlegare i dag at det kunne bli raudt nivå, seier ordførar Lars Olav Hustad til NRK.

Også i førre veke var farenivået på raudt og det gjekk fleire mindre ras. Førre helg stabiliserte rørslene seg, farenivået blei senka og dei fastbuande fekk flytte heim. Tidlegare denne veka blei farenivået heva til oransje, før det no er oppe på raudt.

Fakta Fjellpartiet Mannen Fjellet er 1.294 meter høgt og ligg på vestsida av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer søraust for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. Mannen er ein del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset. Veslemannen utgjer ein mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har eit volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter. Fjellet er svært rasfarleg og har blitt kontinuerleg overvaka av Åknes/Tafjord Beredskap IKS sidan 2009. Sidan hausten 2014 har fastbuande under fjellet blitt evakuert i sju periodar. Geologar har frykta at det store raset skulle skje, men det ustabile fjellpartiet har roa seg kvar gong. I 2017 forsøkte NVE å provosere fram eit ras ved å pumpe vatn inn i fjellet, men det lukkast ikkje.