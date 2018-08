Færre sauer drept av rovvilt

I fjor på samme tid var 850 sauer tatt av rovvilt, og dermed har man hatt en svak nedgang. Seksjonsleder Lars Bendik Austmo i seksjon for rovvilt i Statens naturoppsyn forteller at statistikken de siste årene kan tyde på at tapstallene er blitt varig redusert.

– Hvis man sammenligner de siste fem årene med de fem-ti foregående, har det skjedd noe når det kommer til tap. Det er alltid variasjoner mellom år, men grafen kan tyde på at vi kanskje har lyktes i å varig redusere tapene, sier han til NTB.

Bjørnen er det eneste av de fredede rovviltartene som har tatt flere sau i år enn i fjor. Så langt i 2018 er det påvist at bjørnen har tatt 250 sau, noe som er 80 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Miljødirektoratet.

Fram til 1. august ble 370 sau tatt av ulv, noe som er relativt høyt i forhold til tidligere år, men en nedgang fra i fjor. For gaupe, jerv og kongeørn fortsetter en mangeårig trend med nedgang.

Sist gang de totale tapstallene var på over 1.000 sau på denne tiden av året, var i 2013. Austmo understreker imidlertid at tallene gjelder for hele landet.

– Det vil alltid være noen som har hatt en verre tapssesong i år enn året før. Selv om det ser bra ut på landsbasis, er det fortsatt enkelte brukere og beitelag som har store utfordringer, sier han.