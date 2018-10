Evakuerte ved Veslemannen kommer hjem igjen

– Det er 11 personer som har vært evakuert en uke. De er selvfølgelig veldig glad for å komme hjem igjen, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune.

Han orienterte om de siste vurderingene under en pressekonferanse tirsdag etter at det var klart at farenivået ble senket fra rødt til gult. Sammen med ordføreren var også geolog Gustav Pless i NVE.

– Det er meldt sludd til helgen, så da får vi se hvordan det utvikler seg. Og det er meldt snø hele neste uke, sier han.

Kjøligere

Det har vært rødt farenivå og oppholdsforbud ved Veslemannen siden forrige uke. Begrunnelsen er at nedbør og høye temperaturer har ført til snøsmelting og markant økt bevegelse i fjellpartiet. Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 4 meter den siste måneden.

Nå har imidlertid hastigheten på bevegelsene minket. I øvre del av fjellpartiet er bevegelsene på 12 centimeter i døgnet og i nedre del 2,5 centimeter i døgnet. De første dagene er det meldt kjøligere vær og lite nedbør.

– Det kan fremdeles gå steinsprang i området som følge av bevegelser i fjellpartiet, advarer Lene Kristensen, geolog i NVE.

Store Mannen

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen, utenom Veslemannen, er noen få centimeter.

Geologene i NVE følger nøye med på hva som skjer ved hovedfjellpartiet Mannen. Det har vært flere steinsprang og ett større skred fra fjellet i Rauma natt til tirsdag.

Bevegelsene i det rasfarlige partiet i fjellet var 40 centimeter i døgnet i øvre del tidlig på natten. Det har senere minket til 20 til 25 centimeter, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK tirsdag morgen.

– Det ble rapportert om et større skred rundt midnatt. Fjellpartiet har vært veldig urolig, sier vakthavende geolog Gudrun Majala i NVE.