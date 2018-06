Erna Solberg åpnet biepark som gir arbeid til vanskeligstilte

Erna fikk selv prøve seg som birøkter da bieparken ble åpnet mandag formiddag. Under åpningstalen sa Solberg at det er mange grunner til at mennesker står utenfor arbeidslivet, men én ting har de til felles: de kan bidra, så lenge slipper til.

– For å lykkes med et inkluderende arbeidsliv, trenger vi modige arbeidsgivere som ser muligheten, og ikke bare hindre, sa Solberg under åpningstalen.

Parken er et prosjekt under Jobb34, som er et arbeidstilbud for utviklingshemmede og andre som på en eller annen måte havner utenfor arbeidslivet.

På prosjekt 34 blir alle oppfordret til å søke jobb, uansett alder, funksjonsevne, religion, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering.

