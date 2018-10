Dro 100 mil for å bli gartner

Nationen har tidligere fortalt om lærling Anne Eline Nærstad som er gartnerlæring i Lier på Østlandet. 20-åringen er en av få unge som utdanner seg til gartner til tross for at det er et skrikende behov etter folk som har denne fagutdanningen.

Fra klær til trær

Mulighetene for å bli gartner som voksen er imidlertid til stede i Steinkjer. På Mære landbruksskole utdannes nemlig sju voksne i alderen 30 til 49 i å bli gartnere. Hvert andre år er det opptak til utdanningen som i snitt har rundt ti elever. De aller fleste som tar voksenopplæringen har videregående skole eller høyere utdanning fra før.

Én av dem er Cecilie Nylund fra Tromsø. Etter å ha jobbet 12 år som butikksjef i en større kleskjede i Tromsø fant hun ut at hun ville prøve noe nytt.

– Jeg tok en beslutning på å utdanne meg til gartner i fjor vår. Jeg brukte mye tid på google meg fram, men til slutt fant jeg fram til denne utdanningen i Steinkjer, sier hun.

Tettpakket undervisning

I dag er hun én av sju elever som får undervisning gjennom voksenopplæringskurset på Mære landbruksskole.

Her er det toårige voksenopplæringskurs både innen landbruk og gartnernæring.

Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 og Vg3 naturbruk og utdanningsopplegget er et komprimert løp der antall undervisningstimer er redusert sammenlignet med det som tilbys for ordinære elever. Dette betyr at elevene også må studere mye hjemme på kveldstid.

Motiverte elever

– Vet dere hva dette er?

Lærer Torbjørn Guddingsmo (66) holder opp planten solhatt. Hver måned møter han elevene for å lære dem alt han kan om trær, busker og bær. Han sier det er engasjerende å undervise de voksne elevene.

– De er svært motiverte og stille gode og gjennomtenkte spørsmål. Det er veldig givende å undervise dem, sier han.

Selv har undervist elever siden 80-tallet, og sier rekruttering er langt viktigere å ta tak i enn om en skal ha en 2+2-ordning, altså to år på skole og to i lære. Samtidig mener han at de profesjonelle gartnerne i større grad burde fronte faget.

Han tror mange er fremmede for hva gartneryrket egentlig er.

– Nå gartnere blir presentert i mediene er det ofte fokus på blomster. Men gartneryrket er så mye mer. Jeg mener gartneryrket i større grad må presenteres av proffe aktører. Det handler i første rekke om matproduksjon. En gartner er en planteprodusent, sier han.

Tar over gartneri

Undervisningsdagen på Mære landbruksskole er godt i gang. Gjennom to intense dager hver måned lærer elevene mye om ulike planter. Elevene har også svært ulik bakgrunn. Noen skal ta over gartneri, andre driver gårdsbarnehage. Felles for alle er at de vil ha kunnskap.

Én av dem er Trond V. Hovdal (41) fra Nærøy nord i Trøndelag. Han har nylig tatt over familiegartneriet som har blitt drevet i over 30 år. Selv tok han over driften av gartneriet i september i fjor. Han mener det å møtes for direkte undervisning er mye mer verdt enn å få skype-undervisning.

– Jeg kjører gjerne en ekstra tur på fem timer tur-retur for det. I løpet av utdanningen her har jeg funnet ut at det er mye jeg ikke kan, sier han.

Nyttig kunnskap

Cecilie Nylund fra Tromsø ser fram til å være ferdigutdannet gartner våren 2019. Hjemme venter samboer som jobber som gårdbruker på en gård med melk- og kjøttproduksjon.

– Jeg skal begynne å jobbe på et hagesenter i Tromsø, men jeg vet at kunnskapen min vil komme til nytte hjemme på gården også, sier hun.