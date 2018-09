Drammenbanen stengt etter ras – tusenvis rammet

– Det har rast noen masser i nærheten av sporet i forbindelse med arbeid. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før strekningen gjenåpner, men antakelig vil det vare ut denne dagen, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til VG.

Faren for utglidning av masser nær sporet på Tangen i Drammen vedvarer, opplyser Bane Nor, som tilføyer at varigheten foreløpig er uviss.

Pressevakt i NSB, Åge-Christoffer Lundeby sier at de jobber på spreng med å sette opp busser på strekningene.

– Det er tusenvis av passasjerer som er rammet, og vi vet ikke hvor lenge strekningen vil være stengt, sier han.