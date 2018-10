Dømt for forsøk på hesteskjending i narkorus

En mann fra Vesterålen er dømt for brudd på dyrevelferdsloven og straffeloven etter at han i fjor høst brøt seg inn i en stall og forsøkte å forgripe seg på en hest, skriver Lofotposten.

Han er også dømt for å ha gått til angrep mot hestens eier da han ble oppdaget mens han forberedte seg til å forgripe seg på hesten. Saken ble behandlet i Vesterålen tingrett i september.

Mannen er også dømt for grovt bedrageri etter å ha tatt opp lån etter å ha brukt en annen persons nett nettbankbrikke og tatt opp lån på over 900.000 kroner.

Mannen erkjente straffskyld for alle punktene i tiltalen, utenom det som gjelder seksuell omgang med dyr.

Den dømte forklarte i retten at han hadde brutt seg inn i en stall, kledd av seg og forberedt seg på å forgripe seg på hesten. Han var da påvirket av amfetamin, THC og alkohol.

Ifølge Lofotposten skal han til politibetjenten som pågrep ham, ha forklart at «når han tar amfetamin, så føler han et behov for å voldta hest».

Mannen er dømt til ti måneders fengsel og må betale 15.000 kroner til mannen han overfalt i stallen.