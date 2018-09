Demonstrasjoner verden rundt før klimatoppmøte

Fra lørdag ble det arrangert nærmere 1.000 « Rise for Climate »-markeringer i mer enn 90 land over hele kloden for å sende ut to klare meldinger til verdens ledere: Få fart på det grønne skiftet, fra en verden basert på fossil energi til fornybar energi, og sørg for å beskytte folk som bor i områder mest utsatt for klimaendringer. Dette gjelder særlig områder som er ligger utsatt til for høyere havnivå og ekstremvær forårsaket av klimaendringer. I Norge var det planlagt tre markeringer, i Oslo, Bergen og Trondheim.

I Paris anslår politiet at 18.500 marsjerte i gatene, mens arrangørene selv hevder det var rundt 50.000 med i demonstrasjonstoget deres. Til sammen skal minst 115.000 mennesker ha deltatt i aksjoner i Frankrike.

Aktivist i den franske miljøorganisasjonen 350.org, Clemence Dubois, betegner det som et bevis på at verdens borgere er klare til å kreve forpliktelser fra sine folkevalgte representanter.

– En katastrofal sommer med hetebølger og branner på den nordlige halvkule har fått mange til å innse at klimaendringene allerede er her, sier hun.

Ulik agenda

Generalsekretær i FN Antonio Guterres fulgte opp på Twitter.

Annonse

– Ekstremvær truer våre barn. Den eneste måten vi kan beskytte vår framtid er ambisiøs klimahandling nå, skrev han.

I Filippinene demonstrerte 800 mot bruk av kull i landet, mens fiskere i Thailand aksjonerte fordi deres levebrød trues av klimaforandringer. Mer enn 10.000 skal ha deltatt i demonstrasjoner i København, og foran EU-parlamentet i Brussel møtte 1.300 opp og viste sin støtte til protestene. Nord i India hadde 10.000 elever og lærere hengt røde bånd i trærne med krav om tiltak mot avskoging, mens et skip utenfor Operahuset i Sydney i Australia hadde plakater og banner med slagord synlig for dem som var i havneområdet i byen.

I San Francisco gikk flere tusen demonstranter gjennom gatene fra havna i byen til rådhuset, sang og slo på trommer.

Ikke alle arrangementene fikk like stor oppslutning. Utenfor Tate-museet i London møtte under hundre personer opp, og på den varslede aksjonen i Barcelona i Spania var det kun registrert rundt 25 demonstranter.

Toppmøter

Aksjonene kommer etter at forhandlere fra nesten 200 land tidligere denne uka møttes i Bangkok for å prøve å komme videre i arbeidet med et sett regler for gjennomføringen av Parisavtalen. Reglene skal etter planen vedtas på klimakonferansen i Katowice i Polen i desember, men mange land og analytikere har uttrykt bekymring for at arbeidet går langsomt. Situasjonen er ikke blitt enklere med overhengende fare for at USA trekker seg fra avtalen.

Fra onsdag til fredag er det klimatoppmøte i San Francisco for å vise verden at USA er med i kampen mot klimaendringene, selv om president Donald Trump varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen. The Global Climate Action Summit samler alle som har klimaløsninger å komme med, slik at disse kan utveksles, diskuteres, forbedres og spres. Selv om klimaforhandlinger ikke står på agendaen, blir dette det aller største klimatoppmøtet i 2018.

I den norske delegasjonen er blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), LOs Hans Kristian Gabrielsen og WWF Verdens naturfonds generalsekretær Bård Vegar Solhjell.