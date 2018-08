Danske tiltalt for ulvedrap for første gang siden 1800-tallet

Påtalemyndigheten på Vest-Jylland opplyste tirsdag at det er reist tiltale mot en 66 år gammel mann etter at en ulv ble skutt på et jorde ved Ulfborg vest for Herning 16. april i år.

Mannen nekter seg skyldig i å ha brutt jaktloven og et fredningsvedtak av ulven.

Ifølge påtalemyndigheten er saken historisk.

– Det er første gang siden begynnelsen av 1800-tallet av vi har kjennskap til at en ulv er blitt skutt i Danmark, sier aktor Ulrik Panduro.

– Det er snakk om å skyte et dyr som er totalfredet i mesteparten av Europa, føyer han til.

Ettersom påtalemyndigheten mener at det var en helt bevisst handling, blir det nedlagt påstand om en ubetinget fengselsstraff.

Episoden på jordet ble filmet. På opptaket kan man se en bil som står parkert på en vei. En ulv løper forbi på jordet, og det blir avfyrt tre skudd, hvorav ett rammer ulven.

Saken har skapt stor diskusjon i Danmark, og mannens forsvarer, Jan Schneider, peker på at mange av innleggene har vært usaklige, og både han og hans klient er blitt truet.

– Jeg oppfordrer alle som ønsker å delta i debatten til å holde en ordentlig og saklig tone, sier Schneider.

Etter et langt fravær ble det i 2012 fastslått at ulven var tilbake i Danmark idet det ble funnet en død ulv i Thy på Jylland. Myndighetene mener at det for tiden finnes to voksne ulver og to til fire valper på Jylland.