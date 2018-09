Burberry faser ut ekte pels

I en uttalelse torsdag sier selskapet at det ikke vil være ekte pels på noen av produktene de viser fram under London Fashion Week senere denne måneden. De sier også at de skal fase ut eksisterende produkter som inneholder ekte pels.

– Moderne luksus betyr å være sosialt og miljømessig ansvarlig, sier Burberry-sjef Marco Gobbetti.

Selskapet har ifølge uttalelsen kun hatt begrenset bruk av ekte pels de siste årene. Disse klærne har inneholdt pels fra hare, rev, mink og asiatisk vaskebjørn.

Annonse

Av samme uttalelse går det fram at de heller ikke lengre skal brenne produkter som ikke blir solgt.

– Dette bygger på målene vi staket ut i fjor som del av vår femårige ansvarlighetsstrategi. Målet er å få bukt med årsakene til sløseri, sier Gobbetti.

– Vi gjenbruker, reparerer, donerer eller resirkulerer allerede enkelte usalgbare produkter og vil fortsette å utvide dette til å gjelde flere, sier Gobbetti.

I fjor brant Burberry usolgte klær, tilbehør og parfyme verdt til sammen 310 millioner kroner, ifølge selskapets siste årsrapport i juli.