Bompengeaksjoner i flere byer tirsdag

I Drammen begynte en kjør-sakte-aksjon fra Gulskogen til Brakerøya klokken 16 tirsdag ettermiddag. Målet var å lamme rushtrafikken.

– Vi skjønte at vi var nødt til å øke innsatsen. Så dagens aksjon er å heve nivået. Det skal ikke være farlig, men det blir nok plagsomt. Ellers får vi ikke oppmerksomhet, sier aksjonsleder Anders Lunde til NRK.

Rundt 180 mennesker skal ha deltatt i aksjonen som førte til at trafikken en stund sto helt stille. Sørøst politidistrikt meldte i 17-tiden at de fikk mange klager fra oppgitte og sinte sjåfører på grunn av aksjonen.

I Fredrikstad var det demonstrasjonstog fra Stortorvet til Rådhuset tirsdag kveld.

– Nei til bompenger – nok er nok, ropte demonstrantene som hadde møtt opp.

Initiativtaker Kirsti Nelvik sammenligner den planlagte bomringen i byen med Berlin-muren.

– For meg blir dette som en mur. Jeg kan komme meg over til den andre siden av byen, men da må jeg betale for det. Da er det jo ikke fritt lenger, sier hun til NRK.

Etter demonstrasjonstoget oppsøkte demonstrantene et møte på Litteraturhuset i Fredrikstad hvor flere lokalpolitikere deltok.

Også i Kristiansand ble det arrangert demonstrasjon mot bompenger på torget i byen tirsdag kveld.