Bitcoinaktør på Hønefoss anklages for ulovlig drift

Kryptovault utvinner enorme mengder bitcoin flere steder i Norge for store asiatiske teknologiselskaper og har til sammen en ordrebok verdt rundt én milliard kroner, ifølge DN.

I Norske Skogs gamle papirfabrikklokaler på Follum produserer selskapets innleide datamaskiner nå bitcoin for et japansk selskap for flere millioner kroner i uka, men ifølge kommunen skjer det uten brukstillatelse. Det var lokalavisen Ringerikes Blad som omtalte saken først.

Annonse

Utvinning av kryptovaluta krever mye energi, mye strøm, og datamaskinene går varme og må kjøles ned. Da må det store vifter til for å kjøle ned anleggene, og de bråker. Etter klager fra naboer på støy er kommunen blitt klar over at det drives på anlegget uten brukstillatelse.

Avdelingsleder Arne Hellum i byggesak i Ringerike kommune sier til DN at det kan bli aktuelt å stanse Kryptovaults virksomhet inntil det blir søkt om brukstillatelse, som Kryptovault skal ha opplyst at de vil søke om i neste uke.

Kryptovault-sjef Stig Myrseth opplyser at selskapet ble fortalt at alle tillatelser var i orden ved overtakelsen av anlegget i mars. De ble først klar over mangelen etter at maskinene var i drift.