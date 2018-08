Bayer-aksjen stuper etter glyfosat-erstatning i USA

Gartneren gikk til sak mot Bayers datterselskap Monsanto. Han fikk fredag medhold i at selskapet burde ha advart ham om at bruken av ugressmiddelet Roundup, med virkestoffet glyfosat, kunne være kreftfremkallende.

Mandag falt aksjeverdien til tyske Bayer, som nylig overtok den amerikanske kjemikaliegiganten Monsanto, over 10 prosent på børsen i Frankfurt.

Annonse

Det var en jury i California som besluttet at Monsanto må betale den tidligere gartneren Dewayne Johnson totalt 289 millioner dollar i erstatning og oppreisning. Johnson er døende av lymfekreft.

Johnson er en av flere hundre kreftpasienter som saksøker Monsanto på grunn av ugressmiddelet, og fredagens kjennelse kan sette presedens for andre saker mot selskapet.

Monsanto vil anke kjennelsen og fremholder at vitenskapelige undersøkelser viser at Roundup er trygt. EU-kommisjonen kunngjorde mandag at den står ved beslutningen fra i fjor om å forlenge godkjennelsen for bruk av glyfosat fram til 2022. EUs medlemsland kan imidlertid selv ta beslutninger om bruken av glyfosat innenfor egne grenser.

Tyskland er blant EU-medlemmene som har fastslått at de ikke har funnet noen forbindelse mellom glyfosat og kreft. Men Tyskland har innført begrensninger på bruken av ugressmiddelet på grunn av risikoen det utgjør for det biologiske mangfoldet.