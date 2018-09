Ærfugl taklar dårleg at havtemperaturen stig

Ærfugl er ei stor dykkand som finst langs heile Norskekysten, men det blir stadig færre av dei, fortel NRK.

No har forskarar ved Nina – Norsk institutt for naturforsking funne ut at varmare hav er ein direkte årsak til at det har blitt færre ærfuglar.

– Ærfuglen er ein art som lever over store geografiske område. Vi hadde derfor trudd han hadde høgare toleranse for variasjonar i havtemperaturen enn denne kartlegginga tilseier. Det viser seg at når overflatetemperaturen aukar så aukar samtidig døyinga hos vaksne ærfuglar. Vi vart svært overraska over funnet, seier seniorforskar Sveinn Are Hanssen ved Nina.

I ytste konsekvens kan dette ifølgje Hanssen føre til at ærfuglen døyr ut. Studien er basert på meir enn 30 år med data på sjøtemperaturar, der forskarane har knytt dette til overleving og investering i mengda egg produsert hos ærfugl.

Saman med kollegaene Bård-Jørgen Bårdsen og Jan Ove Bustnes har Sveinn Are Hanssen nyleg publisert ein studie om emnet.

– Varmare hav påverkar fuglane gjennom maten dei et, parasittar eller sjukdom, fortel Bårdsen, som er ein av forskarane bak studien.

Ein trur at varmare vatn heng saman med andre vêrfenomen som stormar, orkanar og polare lågtrykk som i verste fall kan ta livet av fuglane om vinteren. Forskarane skal studere dette nærmare i framtida.

