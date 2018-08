80 ansatte permitteres fra Norwegian Crystals i Glomfjord

Norwegian Crystals produserer ingoter – sylindre av silisium – og wafere til solcelleprodusenter.

Lave priser på wafere i markedet er årsaken til produksjonsstansen, skriver Avisa Nordland.

Bedriften har 105 ansatte. De 25 som ikke blir permittert skal utføre justeringer og forberede oppstart av fabrikken igjen om prisene øker igjen.

– Vi er overbevist om at dette er det beste tiltaket for konkurranseevnen, og at vi med dette ivaretar de ansatte, kundene, aksjonærene og lokalsamfunnet, sier selskapet i en børsmelding.