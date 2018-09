26 kommunar har fått pengar til flaumsikring

– Kritiske punkt som kulvertar, stikkrenner, vegetasjon og ein krapp sving i elva forverrar ofte situasjonen, slik at vatnet går ut av elveløp og gjer stor skade, seier seniorrådgjevar i skred- og vassdragsavdelinga i NVE, Olianne Eikenæs til NRK.

Med hjelp av tilskotsordninga som blei innført 1. januar i år er målet at kommunane skal få oversikt over dei mest utsette punkta og gjera tiltak for å motverka store skadar ved ekstremvêr og store nedbørsmengder.

Ifylgje NRK kan kvar kommune få tilskot på inntil 200.000 kroner. Dei fleste kommunane som har fått støtte til no ligg i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal.