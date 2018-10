20 prosent vekst for Norges nasjonalhest

– Ferske tall fra årets avlssesong viser at bedekningstallene for fjordhesten i 2018 er på 277 bedekte hopper. Det er en vekst på 20 prosent siden 2017 – og faktisk det høyeste antall bedekninger for denne hesterasen siden 2010, sier kommunikasjonsrådgiver Frøydis Barstad ved Norsk Hestesenter til Nationen.

Ifølge avlsrapporten for de nasjonale hesterasene ble i 2017 231 fjordhesthopper bedekt. I 2014 var tallet bedekninger for fjordhesten helt nede i 150. Det betyr igjen en vekst i bedekninger på hele 85 prosent for fjordhesten de siste fire årene.

Tallene viser at vi kan være svakt optimistisk for rasenes framtid når det gjelder bedekninger. Siri Furre, seniorrådgiver i avl ved Norsk Hestesenter

De aller fleste av årets bedekninger er nå rapportert inn, og på Norsk Hestesenter på Starum studeres de nøye.

Framgang for dølahest

Alle bekymringer til tross, bedekningsstatistikken for 2018 er positiv, sier Dr. Siri Furre, seniorrådgiver i avl ved Norsk Hestesenter.

Det er rapportert inn 229 bedekte dølahest-hopper, som er en liten vekst fra 2017.

– Nordlandshest/lyngshest har 143 bedekte hopper i år, noe som er en gledelig stabilisering for den minste hesterasen, og betraktelig bedre en bunnåret 2012 med 96 bedekte, sier Furre.

På den fjerde av de norske rasene, kaldblodstraveren, er det hittil rapportert inn 807 bedekninger, men dette forventes å stige opp mot en 900 hopper totalt denne sesongen.

– Nervepirrende sommer

– Erfaringsmessig kommer noen etternølere, og vi kan derfor for alle raser forvente at sluttallene vil være noe høyere enn det som har kommet inn per dags dato, sier Furre.

Med tre av våre fire nasjonale hesteraser på listen over utrydningstruede arter, følges bedekningstallene med argusøyne:

– Det ble en nervepirrende start på avlssesongen for våre nasjonale hesteraser i 2018. Salmonellautbruddet på Østlandet skapte usikkerhet og utfordringer, spesielt for dølahesten, sier Barstad.

Hesteslipp måtte flyttes og flere bedekningsklare hopper sto på båndlagte staller.

Økende popularitet

– Dette ble i stor grad løst utover sommeren, men samtidig skinte sola fra skyfri himmel, uke etter uke. Den medfølgende tørken varslet om en forestående fôrkrise, noe som skapte ytterligere bekymring for hvordan årets avlssesong ville bli påvirket, sier Barstad.

Tallenes tale viser at både dølahest og fjordhest hadde ganske kraftige fall i antall bedekte hopper i perioden 2007 til 2014, men det ser ut til at antall bedekte hopper de siste fire årene har stabilisert seg etter en oppgang i 2015.

Positivt for flere

– Nordlandshest/lyngshest har hatt en noe annen utvikling i antall bedekte hopper enn de andre, hvor trenden i denne rasen begynte å snu i 2013, og fra 2015 har den stabilisert seg noe, med små årlige variasjoner, sier Furre.

Hun understreker at det fortsatt er en lang vei å gå for å sikre rasene som er truet.

– Tallene fra de siste årene viser likevel at vi kan være svakt optimistisk for rasenes framtid når det gjelder bedekninger, som jo legger grunnlaget for at rasene skal bestå. I tillegg observerer vi at rasene har økende popularitet i flere bruksområder, deriblant i Norges Rytterforbund sine grener, noe som sier oss at rasene er ønsket i markedet, sier Furre.