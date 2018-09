Regjeringa vil ha strengare reglar for bruk av lusemiddel

– Det er viktig at vi har eit føre-var-perspektiv. Vi ser at det er fleire utfordringar knytt til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har meir kunnskap på plass foreslår vi at det skal vere forbode å sleppe ut lusemiddel ved oppdrettsanlegg, seier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet vil om kort tid sende eit forslag til mellombelse tiltak på høyring. Forslaget inneber at legemiddel mot lakselus til såkalla badebehandling berre kan brukast når behandlinga blir gjort i brønnbåt, ikkje i merd med presenning.

Det mellombelse forbodet vil gjelde oppdrettsanlegg som ligg i reke- eller gytefelt, eller nærmare enn 500 meter frå slike felt. Vatnet som er brukt til lusebehandlinga må transporterast bort frå anlegget.

Nesvik møtte oppdrettsnæringa i førre veke. Tema for møtet var bruk av brønnbåt og behandling i merd på anlegget.

– Regjeringa ønsker å legge til rette for berekraftig vekst i oppdrettsnæringa. Det vil alltid vere eit visst behov for å bruke legemiddel i oppdrett, men vi skal ikkje ha ein bruk som gir uakseptable effektar på miljøet, seier statsråden.