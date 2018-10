Visit Sognefjord ønskjer turistskatt

– Dette ser ein over heile verda der ein reiser. Kunden er vand med å betala det, og me meiner det bør innførast, sa reiselivsdirektør Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord nyleg i eit møte med kommunestyret i Luster, fortel Sogn Avis.

Både regjeringa og NHO reiseliv har så langt vore imot å innføra turistskatt, men Brandshaug meiner tida no er moden for å endra på dette. Han peikte på at det kan vera utfordrande for kommunane å leggja til rette for å ta imot store mengder turistar i korte periodar.

– Aurland har til dømes ein million tilreisande frå mai til september. Å ha infrastruktur for desse er nesten umogleg for ein kommune som ikkje er rik kraftkommune, sa Brandshaug.

For å bøta på problemet meiner han det bør innførast ei lovpålagt fellesgodefinansiering. Samtidig streka han under at det bør vera frivillig for kommunane om dei vil innføra det.

Også andre delar av reiselivet har teke til orde for at det bør innførast liknande ordningar. Tidlegare i år vedtok Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap å søkja om å bli ein nasjonal pilot for å testa ut turistskatt.