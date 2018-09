Virke advarer mot «apokalypse» innen varehandelen

Hovedorganisasjonen la mandag fram sine prognoser for handelen. Der kommer det fram at nordmenn nå legger igjen 1 av 10 kroner i utenlandske butikker, og at utenrikshandelen er sterkt voksende.

Nordmenns handel i utenlandske nettbutikker økte med 281 prosent fra 2011 til 2017. Norske nettbutikker hadde en vekst på 101 prosent i samme periode.

Samtidig fører økt grensehandel og flere utenlandsreiser til at nordmenns handel i fysiske butikker utenlands øker raskt, med 62 prosent fra 2011 til 2017. De fysiske butikkene i Norge hadde en vekst på 17 prosent i samme periode.

– Bør være varsel

Denne utviklingen bør være et kraftfullt varsel til norske politikere, mener Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel.

– Når vi har kalt handelskonferansen på onsdag for «Retail apocalypse», viser det til dramatiske endringer både i form av utfordringer og muligheter, sier Andersen i en pressemelding.

Han peker på at norsk handelsnæring er avhengig av rammevilkår som sikrer konkurransekraften mot utenlandske aktører.

– 350-kronersgrensen for momsfri utenlandshandel og andre fordyrende skatter og avgifter for retailere i Norge, gir utenlandske selskaper urimelige konkurransefortrinn, sier Andersen.

Han krever at regjeringen allerede i neste års statsbudsjett fjerner det mye omtalte momsfritaket og dessuten reverserer økningen i sukkeravgiften som kom ved nyttår.

– Norsk varehandel er ikke lenger en skjermet sektor. Slik er det ikke lenger, og slik kommer det aldri til å bli igjen, sier Andersen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 legges fram 8. oktober.

– Ingen bonanza

Virke la mandag fram oppdaterte prognoser for handelsnæringen for inneværende år og neste år.

– Ingen bonanza, men heller ingen krise, er den korte oppsummeringen fra Virkes sjeføkonom Lars Haartveit.

Han viser til at netthandel nå påvirker all norsk handel og anslår at netthandelen vil vokse med 10 prosent både i år og neste år.

For detaljhandelen totalt sett ser Virke for seg en vekst på 3 prosent i år og 3,5 prosent i 2019.

For de ulike bransjene er utviklingen varierende. Møbelindustrien fikk en tung start på året, og kommer neppe i pluss året sett under ett, ifølge prognosene.

For sportsutstyr ser Virke for seg en vekst på 3 prosent i år og 4 prosent neste år.

– De har vært gode på produktsiden og gjort mye som gjør det attraktivt for oss som forbrukere å bruke penger, sier Haartveit.

For kategorien lavpris ser han for seg en vekst på 4 prosent i år og 3 prosent neste år, mens sko vil vokse svakt med henholdsvis 1 prosent i år og 2 prosent neste år.