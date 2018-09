Sjukdom i oppdrettsmerdane uroar Mattilsynet

Den smittsame og farlege laksesjukdommen ILA (infeksiøs lakseenemi) er noko av det som bekymrar tilsynet mest. I Hordaland og Sogn og Fjordane har det så langt i år vore fire utbrot av den frykta sjukdommen, noko som er dobbelt så mykje som i heile fjor, fortel Bergens Tidende.

Samtidig er nesten 70 oppdrettsanlegg i dei to fylka er pålagt ulike former for restriksjonar for å hindra smitte. .

I tillegg har virussjukdommen PD (pankreas disease) blitt eit stort problem i fjordane på Vestlandet. Sjukdommen fører til at fisken sluttar å eta, noko som gjev redusert vekst og aukar risikoen for at fisken døyr.

Svinnet er likevel litt lågare enn i fjor, men framleis døyr det mykje fisk i merdane. Ikkje minst i Hordaland som i fjor toppa statistikken. Til og med august i år hadde 7.667.000 fisk døydd i merdane i fylket, mot 9.240.000 i tilsvarande periode i fjor.

Ser ein landet under eitt er det så langt i år registrert 34.278.000 død fisk, mot 35.312.000 på same tid i fjor.

Samtidig viser tal frå Fiskeridirektoratet at talet på rømt fisk er mangedobla samanlikna med i fjor.

Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, meiner problemet i oppdrettsnæringa er samansett og at det ikkje er nok å sjå på ei og ei sak. Han etterlyser meir samhandling og ei anna innstilling frå oppdrettsnæringa.

– Vi skulle ønskja oss ei næring som var meir opptekne av å ta fatt i årsakene som ligg bak utfordringane, og ikkje så mykje på å klaga på dei vedtaka fattar, seier han.