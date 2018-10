Regjeringa arbeider med ny pelsdyrlov

Regjeringa foreslår at avviklingsperioden går fram til pelsingsesongen for produksjonsåret 2024 er avslutta, det vil seie til 1. februar 2025.

Annonse

Departementet greier også ut ei kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettarar. Denne ordninga skal berre gjelde for oppdrettarar som dreiv med pelsoppdrett 15. januar 2018, og det kan bli fleire vilkår for å få kompensasjon.

Eitt av desse vilkåra kan vere når oppdrettarane avvikla pelsdyrhaldet sitt. Sidan kompensasjonsordninga vil bli omtalt i lovproposisjonen til Stortinget, betyr det at oppdrettarane ikkje kan vere sikre på å få kompensasjon om dei avviklar drifta før stortingsbehandlinga.

Utkastet til den nye lova vil bli sendt på høyring før regjeringa sender lovforslaget til Stortinget.