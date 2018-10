Orkla sier opp over 200 ansatte

– Jeg kan bekrefte at vi har bestemt å avvikle all varefremming i butikk fra 1. januar 2019. Vi gjør dette med bakgrunn i at Rema i juni har varslet at de vil gjøre denne oppgaven selv. Coop har i høst sagt at de vil vurdere situasjonen. Norgesgruppen har allerede har gjennomført dette, og derfor synes Orkla det er lite hensiktsmessig å ha egne varefremmere når 70 prosent av markedet er borte, sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, til Adresseavisen.

Orkla sier dermed opp alle sine i overkant av 200 varefremmere. De ansatte arbeider over hele landet, og mange av dem har deltidsstillinger.

Ringnes sier opp 34 ansatte som følge av endringene. Dr. Oetker Norge sier opp en ansatt. Tredjepartsaktører som Retail24 og Mersalg må også nedbemanne når fabrikkene slutter å kjøpe deres tjenester, skriver Nettavisen.