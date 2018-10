Opel kan bli bedt om å kalle tilbake 100.000 biler

Politiet ransaket mandag kontorene til Opel på to adresser i Tyskland på grunn av mistanke om at noen av selskapets diesebiler var utstyrt med programvare som gjorde det mulig å skjule giftige utslipp under testing.

Den føderale tyske transportmyndigheten KBA opplyser mandag ettermiddag at det er funnet en innretning i eksosrensesystemet på de aktuelle bilene. Denne innretningen er ifølge KBA ulovlig, og myndighetene vil derfor snarest be Opel om å tilakekalle bilene.

Samferdselsdepartementet avholdt i juli en høring i forbindelse med mistanke om utslippsjuks i tre av modellene til tyske Opel, som nå er en underavdeling av den franske bilprodusenten PSA.