Nortura vurderer store kutt i Steinkjer

Nortura vurderer avvikling av skjæring ved Nortura Steinkjer i Trøndelag og flytte aktiviteten til andre anlegg, skriver Trønder-Avisa. En beslutning vil trolig bli tatt ved årsskiftet.

Slakting og skjæring av gris er hovedaktiviteten ved fabrikken, som har 200 medarbeidere til sammen.

«Nortura vurderer fortløpende sin industristruktur. Forbedringsprogrammet 2018-2020 slår fast krav til forbedret resultat slik at Nortura styrker sin konkurransekraft. Per i dag har konsernet for lav kapasitetsutnyttelse på skjæring», heter det i en pressemelding fra kjøttsamvirket.

Nortura kunne etter 1. tertial i år vise til et negativt resultat før skatt på 125,5 millioner kroner. Det var en svekkelse på 107 millioner kroner mot fjoråret. Forbedringsprogrammet som selskapet viser til, ble satt i gang på tampen av fjoråret.

Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram (Sp) er overrasket og bekymret etter at han ble kjent med planene, skriver Steinkjer Avisa.

– Nortura er en stor og viktig industribedrift i Steinkjer, så jeg er både litt overrasket og bekymret etter nyheten fra Nortura, sier Gram til avisa.

Ordføreren understreker at det bare er skjæring av gris, og ikke slakteriet, som skal vurderes.

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag kommer også med samme understreking overfor Trønder-Avisa.

– Oppgavene på de ulike Nortura-anleggene kan bli endret. I Steinkjer kan det bli vurdert automatisering og robotisering, men ingen ting er besluttet. Det er snakk om å både flytte noe fra og til ulike anlegg, også Steinkjer, sier Vaag til Trønder-Avisa.

Det er ennå ikke mulig å si noe om konsekvenser for arbeidsplassene ved Steinkjer-anlegget, ifølge styrelederen.