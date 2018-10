Nedgang i september kan hindre rekordår for norsk sjømateksport

2018 har hittil vært et godt år for norsk sjømateksport, med en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Norge jobber seg mot den «magiske grensen» på 100 milliarder kroner innen årsskiftet, men en tilbakegang i eksporten den siste måneden kan være avgjørende.

Små utfordringer

Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit, mener verdien på laks må betydelig opp i fjerde kvartal dersom sjømateksporten skal passere 100 milliarder kroner.

Samtidig forteller han at vi går en spennende sild- og makrellsesong i møte, som gir potensial for verdivekst.

– Det kan tegne for at 2018 blir et rekordår, sier han.

Volumvekst for laks og ørret

Annonse

Hittil i år har Norge eksportert 750.000 tonn laks til en verdi av 49,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 50.000 tonn fra samme periode i fjor – til tross for at det var volumnedgang på 8 prosent på lakseeksport i september.

Også ørret har hatt en volumøkning fra samme periode i fjor. Norge har så langt i år eksportert ørret for 31.500 tonn til en verdi av 2,1 milliarder kroner.

Historisk sett er det Japan som har vært det viktigste markedet for norsk ørret. Hittil i år har USA vokst seg til å være det nest største markedet for ørret, med en eksport til en verdi av 305 millioner.

Oppgang i salg av klippfisk og saltfisk

I tillegg til volumvekst for laks og ørret, har det vært en vekst i salg av kongekrabbe og reker, samt klippfisk og saltfisk.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det er bra at verden får øynene opp for klippfisk og saltfisk. Han forteller at næringen sammen med sjømatrådet har arbeidet systematisk med å markedsføre disse produktene, og at norsk sjømateksport nå får bedre betalt for disse varene.

– Er vi heldige klarer kanskje næringen å nå en ny milepæl og eksportere sjømat for 100 milliarder i år. Sjømatnæringen har en god utvikling for året som helhet, til tross for en tilbakegang for eksporten i september, sier Nesvik.

(©NTB)