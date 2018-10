Meir lakselus i Ryfylke

– Det er formidabelt mykje. Det er tett i tett med lus. Når ein fisk får 300 lus, har han vore i eit område med uvanleg høgt smittepress, seier havforskar Rune Nilsen ved Havforskingsinstituttet til Dagens Næringsliv.

Forskarane opererer med ei tolegrense på ti lus per 100 gram fisk, og den største fisken forskarane tok i Ytre Årdalsfjord var 700 gram. Ein 700 grams laks eller sjøaure med meir enn 70 lus på kroppen, har med andre ord små sjansar for å overleve.

Gul sone

Boknafjorden er frå før ein av dei fjordane i Noreg med flest oppdrettsanlegg og langvarige problem med lakselus. Fiskeridirektoratet plasserte i 2016 Boknafjorden og heile produksjonsområde 2 i Ryfylke i gul sone etter det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringa. Det vil seie at oppdrettarane ikkje får auke produksjonen før miljøforholda har betra seg. Raudt betyr frå neste år at verksemda må trappe ned produksjonen, mens anlegg i grøne soner får produsere meir fisk.

Lakseforskarane meiner at mellom 10 og 30 prosent av villfisken i Boknafjorden no har så mykje lakselus at skadane kan vere dødelege.

Annonse

– Det mønsteret vi såg i fjor, gjentar seg i år. Det er mykje lakselus på Vestlandet, og det er ein auke av lus i Rogaland, seier Nilsen, som er prosjektleiar for overvakinga av lakselus ved Havforskingsinstituttet.

Overraska

Oppdrettarar som Dagens Næringsliv har snakka med i Rogaland, er overraska over auken og seier dei har kontroll på lakselusa.

– Eg er overraska over at forskarane meiner det er ein auke. Vi har rimeleg god kontroll på lakselusa i Rogaland, seier administrerande direktør Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge vil ikkje kommentere dei nye lusetala før forskarane har analysert dei.

– Det er vanskeleg for oss å kommentere tala før den vitskaplege vurderinga er publisert, seier miljødirektør Henrik Stenwig i Sjømat Norge til avisa.