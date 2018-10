Det er første gang at klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i takt med matsvinnet, heter det i en ny kartleggingsrapport som Østfoldforskning har utarbeidet på oppdrag fra Matvett – mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn.

73 kilo per innbygger

Rapporten viser at det i 2017 ble kastet minimum 385.000 tonn med spiselig mat i Norge, noe som tilsvarer rundt 73 kilo per innbygger per år. Matsvinnet har totalt økt noe i volum siden forrige rapport, men det er hovedsakelig fordi flere næringer, som blant annet mel- og mølleprodusenter, bryggerinæringen og hoteller og kantiner nå er med i statistikken.

Private husholdninger står for over halvparten av matsvinnet med 58 prosent, mens i matindustrien er svinnet på 24 prosent. Dagligvarehandelen står for 13 prosent av svinnet, hotell og kantiner rundt 3 prosent, og grossister for 2 prosent.

– Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned samtidig som klimagassutslippene. Det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert. Dette er det første gang vi ser, og det skyldes at matsvinnet nå også er på vei ned for relativt klimaintensive og dyre produkter som kjøtt og meieri, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforsk i en pressemelding.

Færre kaster mat

I 2017 er det betydelig færre som sier at de har kastet mat som har passert holdbarhetsdatoen enn i 2015. Stensgård mener det skyldes at dagligvarebransjens kampanjer som «Best før, ofte god etter» og «ikke dårlig etter» samt «Se, lukt, smak» har hatt effekt. Spesielt når det gjelder kjøttpålegg og yoghurt/rømme er svinnet markant redusert.

Det er fremdeles noen varer vi forbrukere kaster mer av enn andre, og det er middagsrester, frukt, grønnsaker og ferske bakervarer.

Det er barnefamilier med to jobber, god råd og dårlig tid som kaster mest mat. Nullkasteren er godt voksen (mellom 60 og75 år), bor i par og er uten barn, viser undersøkelsen. Kvinner kaster mindre enn menn. De som kaster minst er også opptatt av miljøet, handler sjeldnere og er utstyrt med handlelister.

I juni i fjor underskrev norske myndigheter og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet i bransjen. Målet er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, noe som er i tråd med FNs bærekraftmål.