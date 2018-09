Hvem bør vinne?

Du kan fortsatt være med å bestemme hvem som vinner «Årets lokalmatgründer 2018».

Vinneren blir offentliggjort under Dyrsku'n 14. september, men avstemningen stenger alt søndag 9. september.

På oppløpssiden av årets lokalmatrace er det – i tilfeldig rekkefølge – Han Sylte, Røyland gård og Nyyyt som kjemper om tittelen. Vi kan røpe såpass at to av de nevnte har over 30 prosent av stemmene hver seg - til sammen godt over 60 prosent. Resten er jevnere fordelt, men ingenting er avgjort før siste stemme avlegges når avstemningen stenges søndag.

Dyre gård, Heidrun og Ask gård kan fortsatt mobilisere gjennom helga.

Årets lokalmatgründer 2018

Konkurransen arrangeres for fjerde gang i år. Den er et samarbeid mellom Nationen, Hanen og Meny.

Avdem Gardsysteri og Avdemsbue (2017), Thorbjørnrud Hotell og ysteri (2016) og Det norske Vaffelstekeriet (2015) er de tre foregående vinnerne.

I fjor dro konkurransen 6600 stemmer. I år er det allerede kommet inn flere stemmer - men det er fortsatt plass til flere. Er du fortsatt i tvil om hvem som fortjener å vinne? Les om kandidatene under.

Alt om kandidatene

I løpet av sommeren har Nationens lesere hatt muligheten til å bli kjent med seks forskjellige produsenter som utnytter ulike ressurser til å lage delikatesser:

Ask Brygghus og Ask Gård Foredling, Jevnaker i Oppland, med økologiske kjøttprodukter og alkoholfrie drikker. Kandidat A

– Personlig er jeg ingen fanatiker over at alt må være økologisk. Men jeg synes det er behagelig å spise mat som ikke inneholder gift, sier gründer Kristoffer Evang.

Dyre gård, Rygge i Østfold, med økologiske epler Kandidat B

– I Norge produserer vi under ti prosent av frukten vi forbruker, resten er import. Vi ønsker et større miljø, og vi skal gjerne hjelpe til med vår kunnskap så langt vi kan for å løfte norsk fruktproduksjon, sier gründere Hans Olav og Anne-Lene Bjerketvedt

Han Sylte, Valnesfjord i Nordland, med marmelade av krokete gulrøtter Kandidat C

– Etterspørselen ble raskt så stor at vi måtte ta et valg. Fortsette som hobby eller satse for fullt, sier gründere Mathilde og Håvard Winther.

Heidrun, Tynset i Hedmark, med spekemat fra kje Kandidat D

– I løpet av den første uka skal du lære 150 killinger å drikke av en flaske. Det blir lange dager, sier gründere Anne og Lars Rønning.

Nyyyt, Bjerkreim/Eigersund i Rogaland, med Pinnasteik og sjokolade Kandidat E

– Pengene er ikke motivasjonen vår, men det å lage noe markedet vil ha. Og få med oss bøndene her i distriktet for å skape noe bærekraftig sammen, sier gründerne i familien Ueland.

Røyland gård, Birkenes i Aust-Agder, med gelé og syltetøy av råvarer fra naturen Kandidat F

– Det er mat i verdensklasse i skogen her, både på smak og renhet. Det å kunne sanke og høste fra den norske naturen er helt unikt. Det er ikke mange land som har det slik sier gründere Gunnar Sagstuen og Pernille Vea.

