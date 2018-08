Hval krever sukkeravgiften fjernet

– Når vi kjøper råvarer for 20 kroner, betaler vi 40 kroner i avgifter. Vi betaler altså dobbelt så mye i avgift som vi gjør for selve råvaren. Det er ikke bærekraftig lenger, sier sjokoladegründer Rune Forsberg til NTB.

Annonse

Avgiften ble doblet i fjor, og det har hatt alvorlige konsekvenser for Hval sjokoladefabrikk i Sandefjord, ifølge Forsberg.

Han hadde stilt seg opp utenfor statsministerens kontor for å dele ut smaksprøver til statsrådene som onsdag møtes for å jobbe med statsbudsjettet for neste år. Regjeringen må skrote sukkeravgiften fullstendig hvis Hval skal unngå «å gjøre drastiske ting», framholder han.

– Ja, hva skal det være? Skal vi flytte produksjonen til Sverige, eller begynne å selge produksjonsutstyr? Vi har ikke kartlagt det ennå. Poenget er at vi ikke klarer å bære den avgiften, sier Forsberg.