Handelsorganisasjoner ber om fjerning av 350-kronersgrensen

Sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner er i dag toll- og avgiftsfrie. Det betyr at forbrukeren ikke betaler merverdiavgift eller toll for utenlandske varer under dette beløpet.

På oppdrag fra en rekke handelsorganisasjoner har Menon Economics vurdert effektene av en eventuell fjerning av avgiftsfritaket for netthandelsimport.

Krever like vilkår

Rapporten konkluderer med at staten vil kunne få økte inntekter fra merverdiavgift på rundt 900 millioner kroner i innføringsåret. Samtidig vil sysselsettingen i Norge øke med rundt 1.700 årsverk dersom tollgrensen fjernes. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Virke Handel, Handel og Kontor Norge, NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

– Staten sponser i dag utenlandske nettbutikker på bekostning av norske. Det vi ber om er ganske enkelt konkurranse på like vilkår, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Annonse

Varsler gjennomgang

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var med å innføre 350-kronersgrensen i 2014. Nå innrømmer han at tollgrensen ikke støtter opp under norsk handelsnæring og varsler samtidig en full gjennomgang av tollgrensen som skal legges fram ved årsskiftet, kunne Nationen meddele fredag.

Endringer i EU kan samtidig gjøre det enklere å kvitte seg med momsfritaket.

– EU holder på å utvikle et digitalt system som skal gjøre det enkelt for forbrukeren å betale tollen sin. Begrunnelsen for grensen er at det er byråkratisk å fortolle små varer og at den har vært bra for norske forbrukere. Men vi må erkjenne at den favoriserer utenlandske aktører. Det må man ikke være i tvil om, har Isaksen uttalt til Nationen.

Arbeiderpartiet for fjerning

Arbeiderpartiet fremmet et eget lovforslag om å fjerne fritaket i fjor høst, men fikk ikke flertall. De mener at avgiftsfritaket gir norsk næringsliv en konkurranseulempe.

– Dette er et svært urettferdig system som straffer dem som etablerer netthandel og skaper jobber her i landet. Med dagens moms- og tollfritak er vi med på en direkte subsidiering av netthandelbedrifter i utlandet. Det er det på tide å sette en stopper for, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.