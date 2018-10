Coca-Cola trekker norsk brusprodusent for retten

O. Mathisen står bak brusmerkene Tøyen Cola og inntil nylig Jallasprite. Sistnevnte gjorde at de fikk Coca-Cola på nakken, og nå gjør den internasjonale brusprodusenten alvor av tidligere trusler og tar saken til retten.

– Vi har fått en stevning og må komme med vår egen påstand, sier en av grunnleggerne av O. Mathisen, Jarle Hollerud til E24.

Han sier at selskapet har frist til 22. oktober med å svare på stevningen. Coca-Cola mener det nye navnet er brudd på god forretningsskikk, noe Hollerud ikke er enig i.

Da den norske brusen Jallasprite ble lansert av Tøyen-Cola-produsenten, fikk selskapet beskjed fra Coca-Cola om at saken kunne ende i retten om de ikke droppet navnet. I et forsøk på å unngå rettssak ble navnet endret til «JallaXXXXXX», men heller ikke det navnet godtas av Coca-Cola. Problemet er at «JallaXXXXXX» får det til å se ut som om de har sensurert det nye navnet på sitronbrusen, skriver Vårt Oslo.

I en epost til O. Mathisen skriver Coca-Colas advokat Håkon Tysnes Kaasin:

– Jeg vil gjøre det klart at alternativet «JALLAXXXXXX» eller andre alternativer hvor det fremstår som at ordet SPRITE bare er sensurert, ikke vil være aktuelt.