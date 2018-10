BI-professor Randers vil avvikle oljeproduksjonen

– Vi bør fase ut norsk oljeproduksjon på en planlagt måte fra en topp i 2020 til ingenting i 2040, sier Randers til NRK. Han er tidligere rektor ved BI og ledet lavutslippsutvalget.

Oljeproduksjon er Norges viktigste inntektskilde i dag. Petroleum skaffer landet rundt 442 milliarder kroner i eksportinntekter i året og sysselsetter 170.000 mennesker.

Randers mener at det norske samfunnet ikke tar inn over seg at om verden skal nå klimamålene som er fastsatt, vil bransjen bli ulønnsom.

– Man må rett og slett slutte å bruke kull, olje og gass, sier Randers.

Tidligere denne uka varslet FNs klimapanel at verden bare har rundt ti år på seg til å hindre at temperaturøkningen blir på mer enn 1,5 grader og slik hindre en katastrofal global krise.

Randers mener at man nå må bruke oljepengene til å omskolere 10.000 mennesker i året og flytte dem til andre områder der samfunnet trenger folk, som helse, omsorg, forskning, utdanning og reiseliv.

Regjeringen mener på sin side at utsagnet er hårreisende. Siden 2002 er staten tilført over 5.000 milliarder kroner fra petroleumsproduksjonen. Inntektene fra olje og gass er høyere enn de samlede inntektene fra formues- og inntektsskatt. Hver sjuende krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at å fase ut statens suverent største inntektskilde, vil påvirke det norske velstandsnivået, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) i Olje- og energidepartementet.