Viktig med raske utbetalinger

Det var forløsende at landbruksministeren og bondeorganisasjonene endelig kunne presentere krisepakka til tørkerammede bønder torsdag. Det var også på høy tid.

Bondelaget og Småbrukarlaget inviterte statsminister Erna Solberg på gårdsbesøk til melke- og kornbonde Lars Egil Lauten i Ullensaker, slik at hun med egne øyne kunne se hvordan tørken har rammet landbruket på Sør- og Østlandet. "Jeg har høstet rundt 400 rundballer og vet at jeg trenger 2000 for å fø besetningen gjennom vinteren. Og det er dyrene jeg lever av. Da går det veldig på nattesøvnen løs, kort og godt", forklarte Lauten. Det var så sent som 8. august. Mange melkebønder hadde allerede tatt den tunge beslutningen om at kyr måtte slaktes på grunn av ekstremtørke og fõrmangel. Enda flere var langt inne i tunge vurderinger rundt slakteomfang og videre drift.

Statsministeren ga likevel ingen løfter om krisepakke 8. august. Mismotet la seg enda tyngre rundt brunsvidde jorder på Sør- og Østlandet. Som småbrukarlagslederen sa under pressekonferansen torsdag: "Det er ei psykisk bør som få kan bære. Det går på helsa løs." Det har gått på helsa løs. Landbruksrådgivere melder om bønder som ikke ringer for å få råd, men for å ha noen å dele fortvilelsen med. Det er vanskelig å forstå hvorfor statsminister Erna Solberg ikke rakk ut ei hånd til Lars Egil Lauten og andre i samme situasjon 8. august. Var det slik at krisepakka satt så langt inne at den måtte pirkes fram av stortingsflertallet – som det snart viste seg gikk inn for krisehjelp?

Krisepakka på 525 millioner kroner – 300 millioner kroner i friske midler – kompenserer som kjent ikke skadene av tørken, men den demper skadene. Forutsetningen er at erstatningsutbelingene kommer raskt. "Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer", sa Lars Petter Bartnes torsdag.

Stortinget skal godkjenne krisepakka, så utbetalingene kan ikke starte før Stortinget samles 1. oktober. Da forventer vi at det praktiske apparatet rundt utbetalingene er godt rigget, slik at utbetalingene kommer umiddelbart.

Bondelagslederen berømmet torsdag bøndene for å ha stilt opp for hverandre og berget mest mulig fôr. "Det har gjort at krisen er mindre enn den kunne ha vært", sa Lars Petter Bartnes. Dugnaden for å skrape sammen flest mulig halmballer på flest mulig teiger, innebar ekstra innsats – fysisk og psykisk – fra kornbønder og potetbønder som ennå ikke kjente omfangene av sine egne tap. Mange bønder, som for eksempel bor på feil side av ei kommunegrense - eller produserer korn, går glipp av krisehjelp. Det er urimelig.

Oppsummert Unødig tung bør 1 Tørken har påført matproduksjonen og bøndene så stor skade over så lang tid, at statsministeren burde ha bebudet krisehjelp langt tidligere. Krisepakka 2 Krisepakka kompenserer på langt nær skadene av tørken – den demper skadene. Urimelig 3 Bønder har midt i egen krise deltatt i dugnad for å avhjelpe den store fõrkrisa, mange av dem er kornbønder i kriseområdet – som selv ikke får krisehjelp.