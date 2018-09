Vi må planlegge for klimaendringer

Matlager og matproduksjon er en viktig del av vår beredskap. Når endringene i klima kan gjøre det vanskeligere å produsere mat, er det enda viktigere at vi legger gode planer for å øke matproduksjonen i Norge.

I den nye rapporten "Er matsikkerheten truet?" fra Utviklingsfondet og Ruralis, blir det trukket frem at klimaendringene kan gjøre det vanskeligere å produsere mat globalt. Økte temperaturer vil trolig føre til at det blir produsert mindre mat. Lavere og mer ustabil matproduksjon vil føre til høyere matpriser. Og ikke bare vil matvareprisen øke, fôret til dyrene vil trolig også bli dyrere, noe som vil gi dyrere kjøtt- og meieriprodukter. Alt henger som kjent sammen med alt.

Så, hva gjør vi da? Bygger vi ned matjorda? Legger vi til rette for å produsere mer mat på norske ressurser, over hele landet? Reduserer vi bistandsstøtten til jordbruksprosjekter?

I Norge er bare tre prosent dyrkbar jord. Ett av de viktigste tiltakene vi kan gjøre, er nettopp å la være å bygge ned matjorda til boliger, kjøpesentre og veier. Likevel ser vi igjen og igjen at god matjord nedprioriteres for fancy utbyggingsprosjekt, særlig i nærheten av de store byene.

Annonse

Oppsummert Klimaet endrer seg 1 Temperaturen i verden vil øke. Sannsynligheten for at verdens matproduksjon dermed vil gå ned, er stor, hevdes det i en ny rapport. Økte priser 2 Mye kan da tyde på at prisene både på mat til mennesker og fôr til dyrene, vil øke. At vi klarer å øke vår produksjon i Norge blir nødvendig. Tiltak 3 Da trenger vi en politikk som legger til rette for matproduksjon i hele landet, og som tar vare på den vesle matjorda vi har.

I sommer så vi også hvordan tørken rammet store deler av Sør-Norge. Trøndelag og Nord-Norge har derimot ikke vært rammet av tørken. I et så langstrakt land som Norge vil det alltid være forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Med så variert klima innenfor landegrensene våre, kan derfor andre deler av landet stille opp når en del blir rammet, slik vi har sett i sommer.

Vi kan ikke regne med å kunne kjøpe oss ut av en mulig fremtidig matvaremangel. Vi har ingen garanti for at land med stor jordbruksproduksjon ikke vil prioritere egen befolkning, om disse landene også blir rammet av klimaendringene. Det har skjedd i tidligere kriser, og også i år, da tørken rammet flere land.

Mange land vil også kunne få store problemer med å fø egen befolkning. I rapporten blir det vist til Malawi, der 80 prosent av befolkningen er sysselsatt i jordbruket. Det gjør landet ekstra sårbart for endringer i klimaet, både på kort og lang sikt.

Å øke landbruksbistanden er derfor, så lenge pengene blir brukt på rett måte i de riktige prosjektene, et viktig bidrag Norge kan gi for å sørge for en mer stabil matproduksjon i bistandstrengende, landbruksbaserte land. For den globale matforsyningen er det avgjørende at hvert land klarer å tilpasse matproduksjonen til klimaendringene vi vet vil komme.