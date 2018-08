Vern om lov og liv

Flere ungdomspartier trykker på for å utvide grensen for selvbestemt abort. Unge Venstre vil utvide grensen helt til uke 24. AUF og FpU nøyer seg med å utvide til uke 18.

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, argumenterer for forslaget med at hensynet til kvinnen må veie tyngst. Det er grunn til å minne om at det som må vike og dø av hensyn til kvinnen i uke 23, i storparten av tilfellene ville overlevd en normal fødsel der og da, slik Maria Kjølstad Aanje i organisasjonen Menneskeverd påpeker i VG.

Da KrfU foreslo å innskrenke grensen for selvbestemt abort i 2017, kritiserte AUF-leder Mani Hussaini forslaget hardt. Han vil ikke samarbeide med partier som sår tvil om kvinners rett til selvbestemmelse.

Det er, med unntak av KrF-representanter, et overveldende flertall som ikke tviler på kvinners rett til selvbestemmelse. Det er også et stort flertall som mener menneskers frihet begrenses av andre menneskers rett til å leve.

Selvbestemt abort er kommet for å bli. Lang erfaring har vist at totalforbud mot selvbestemt abort bare fremmer desperate løsninger med fatale konsekvenser både for mor og foster. Pro Life-ideologien tar utgangspunkt i et utopisk menneskesinn, og ønsker en umulig virkelighet. Slik ideologi har vært, og er fortsatt, farlig og ødeleggende for individ og samfunn.

– KrfU har en utgått politikk fra 70-tallet, sa AUF-lederen i fjor. Men også AUF trenger å oppdatere seg fra 1970-tallet. Da var tidsavstanden mellom øvre abortgrense og nedre grense for overlevelse ved tidlig fødsel langt større enn den er nå. I dag kan fostre som har levd 23 uker i mors liv, fint fødes til et godt liv. Denne kunnskapen setter Unge Venstres forslag i et ubehagelig lys.

Samtidig har mors helse gjort det mindre påkrevet å sette grensen ved 12 uker. Dagens inngrep er et annet enn det kvinnen ble utsatt for da lovens grense ble vedtatt i 1975.

Dagens grense på 12 uker er ikke hugget i stein. Ulike land har ulike grenser for selvbestemt abort. I noen land er grensen satt gjennom brede forlik, andre steder etter knappe flertall. Noen steder binder småpartiers abortsyn opp flertallet gjennom regjeringssamarbeid. Andre steder fristilles folkevalgte i stemmegivning om samvittighetsspørsmål som abort.

Det er dermed interessant å se hen til erfaringer andre land gjør seg, før dagens grense endres. Venstres forslag om 24 ukers grense bør i alle tilfelle være uaktuelt.

Oppsummert Ubehagelig nært 1 Flere ungdomspartier tar til orde for å utvide grensen for selvbestemt abort. Samtidig blir stadig yngre barn født til et liv. Begrenset frihet 2 Selvbestemt abort er kommet for å bli. Tidsvinduet blir diskutert, hjemme og ute. Uaktuelt 3 Unge Venstres forslag om å sette grensen i uke 24 bør være uaktuelt.