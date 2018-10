Vellykket utfasing av narasin

Etter funn av antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling i 2013 og 2014, ble det satt søkelys på næringens bruk av narasin som fôrtilsetning. Narasin er et antiparasittmiddel, som i USA er klassifisert som et antibiotikum.

Selv om det aldri ble påvist en direkte sammenheng mellom bruk av narasin i fôret og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling, besluttet fjørfebransjen i 2014 å fase ut narasin. Bakgrunnen var en betydelig salgssvikt for kylling. Forbrukerne fryktet å bli smittet av de antibiotikaresistente bakteriene.

På forhånd var det ventet at utfasingen ville føre til en forverret dyrehelse, og dermed også økt bruk av antibiotika. Narasin hadde en forebyggende virkning på parasittsykdomen koksidiose, som angriper kyllingens tarmsystem.

Utfasingen har imidlertid gått bedre enn fryktet. Den årlige statusrapporten fra overvåkingsprogrammet NORM-VET, som følger med på antibiotikaforbruket til dyr og antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og mat, viser en svært positiv tilstand. I 2017 ble det kun foretatt antibiotikabehandling i 0,2 prosent av slaktekyllingflokkene.

Rapporten viser videre at norsk kylling, sammenlignet med andre europeiske land, har lavest forekomst av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Tilbake i 2014 sto fjørfebransjen midt i stormen. Bransjen tok et djervt valg, og faset ut narasin. Næringen har gjenvunnet forbrukernes tillit, og selger kylling som aldri før. Overvåkningsprogrammet viser at næringen også har gjennomført utfasingen uten at det har fått betydelige konsekvenser for dyrehelsa.

Utfasingen har selvsagt påført næringen betydelige kostnader. Både vaksinasjoner, økt fôrforbruk og lavere tilvekst har påvirket produksjonsøkonomien negativt. Dette er imidlertid kostnader produsentene burde kunne hente tilbake i markedet. Næringen har gjort en utmerket jobb, tilbyr trygge kyllingprodukter i verdensklasse og bør få betalt for det.

Uansett hvordan en snur og vender på «narasin-saken», var det et faktum at kyllingsalget stupte. Hvis næringen ikke hadde tatt på seg den store og tunge oppgaven med å fase ut narasin, ville det kostet kyllingprodusentene langt mer. Ingen kan leve av å produsere mat forbrukerne ikke vil ha.

Nå gjenstår arbeidet med å forklare forbrukerne at god dyrehelse og trygg mat ikke er en selvfølge, og at det er rimelig at trygg norsk mat koster noe mer enn mat du finner i utlandet.