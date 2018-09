Urent trav i Trøndelag

Med ni mot seks stemmer innstilte fylkesutvalget i Trøndelag på at Midt-Norge Travforbund skal få bygge et nytt travanlegg for Trondheims-regionen i Malvik. Det legger beslag på 400 dekar av ypperste matjord.

En utbygging vil få større konsekvenser enn som så. 11 gårdbrukere i området rundt det planlagte travanlegget, som i dag dyrker til sammen 2500 dekar matjord, har gjort det klart at de vil legge ned drifta dersom det kommer travbane.

Uansett vil en utbygging av et stort travanlegg stille krav til infrastruktur, og legge et stort press på de tilstøtende arealene.

Da fylkesutvalget behandlet saken, stemte Høyre, Arbeiderpartiet og Frp for å legge travbanen til Malvik, mot et mindretall bestående av politikere fra Senterpartiet, SV, KrF, Venstre og MDG. Når vi vet at det ligger alternative plasseringer av travanlegget på bordet som ikke legger beslag på matjord, er det et totalt uansvarlig vedtak.

Kun tre prosent av det norske landarealet er dyrka mark. Det kommer stadig mye rapporter om at klimaendringer vil redusere verdens totale matproduksjon. Samtidig øker verdens befolkning. Hvis krybba blir tom, er det ikke slik at hestene bites. De vil bli spist.

Vi har ikke lenger råd til meningsløs nedbygging av matjord. Hester kan tevle på areal som ikke er egnet til matproduksjon. Slike arealer er det rikelig av, også i nærheten av Trondheim.

Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, karakteriserer vedtaket i fylkesutvalget som forkastelig. Det er sterk ordbruk, men berettiget. Haugen har forventninger til at den nye nasjonale jordvernstrategien, som regjeringen skal legge fram 8. oktober, vil gjøre det umulig å bygge ned arealet i Malvik.

Bondelaget ønsker en innstramming i jordloven, slik at det vil bli umulig å omdisponere matjord med mindre anlegget er kritisk viktig for samfunnet. Dette vil i så fall være snakk om samferdselstiltak og tekniske infrastrukturtiltak som ikke kan plasseres på alternative arealer.

Dersom dette blir en realitet, vil verken boliger, næringsbygg eller travbaner kunne bygges på matjord.

Det blir spennende å se hva regjeringen legger fram. Den har blitt tvunget av stortingsflertallet til å utarbeide en ny jordvernstrategi. Det er altså en motvillig regjering som skal presentere de nye tiltakene.

Dersom tiltakene ikke monner, må stortingsflertallet fullføre jobben, og sørge for at den nye nasjonale jordvernstrategien setter kroken på døra for travbanen i Malvik og andre helt unødvendige prosjekter som stjeler matjord fra generasjonene som kommer etter oss.