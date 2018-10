Uklokt å gi etter for trusler

Solberg-regjeringa gir Color Line grønt lys for å erstatte nær 700 norske sjøfolk på to Kiel-ferger med billigere arbeidskraft fra utlandet.

I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019 åpnes det for å la Color Line flagge om fra dagens Nor-register til Nis-registret. I Norsk ordinært skipsregister (Nor) er det krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Skip som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (Nis), kan seile med lavtlønte utlendinger om bord. Slik sørger altså regjeringa for at rundt 700 norske sjøfolk som jobber med forpleining og sikkerhet på Color Line sine ferger, kan byttes ut med langt billigere arbeidskraft – slik at Color Lines eiere kan tjene enda mer. Rederiet går med store overskudd.

Hvorfor gjør Solberg-regjeringa dette i "sjøfartsnasjonen Norge", der rederiene har fått rause støtteordninger mot å satse på kompetent norsk arbeidskraft med anstendige lønns- og arbeidsvilkår? Svaret er at statsminister Erna Solberg og regjeringa er mer opptatt av å gi eierne av Color Line det de vil ha, enn av å holde på det kompromisset som har gjort Norge til en sterk – og stolt – sjøfartsnasjon.

Ifølge en gjennomgang Nærings- og fiskeridepartementet har foretatt, så har ikke Color Line noe å tjene på å flagge ut til Danmark. Med dagens tilskuddsordning er det mer lønnsomt for Color Line å bli i Norge enn å flytte til Danmark. Men statsminister Solberg vender departementet det døve øret, og velger å lytte til redernes trusler. Det ble tydelig under Stortingets spørretime denne uka: "Vi har tatt selskapets ord for gitt. Nemlig at vi står i fare for å miste en stor norsk bedrift med flere arbeidsplasser i Norge om vi ikke gjør det mulig å endre registrering i fergetrafikken", sa Erna Solberg i et svar til stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt). Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, kritiserte også Solberg-regjeringa for å sette norske arbeidsplasser i fare.

Oppsummert Omflagging av ferjer 1 I regjeringas forslag til statsbudsjett åpnes det for at to ferjer i Color Line kan flagge om fra Nor til Nis. Det innebærer at nær 700 norske sjøfolk kan erstattes med billigere arbeidskraft fra utlandet. Statsministeren lar seg true 2 En gjennomgang fra Næringsdepartementet viser at Color Line ikke har noe å tjene på å flytte selskapet til Danmark. Erna Solberg velger likevel å lytte til redernes trusler om utflagging til Danmark. Rause støtteordninger 3 I Norge nyter rederiene av rause støtteordninger og kompetente norske sjøfolk med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Rausheten besvares med trusler om utflagging, til tross for at Color Line går med gode overskudd.

Det kan virke oppsiktsvekkende at statsministeren velger å overse Næringsdepartementets konklusjon – og lytte til rederne alene. På den annen side overrasker det ikke at Erna Solberg tar lett på sosial dumping. Høyresida har aldri stått på barrikadene for å sikre ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår – eller for å demme opp for lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår som konkurransefortrinn i den globale økonomien. Tvert imot.

Håpet er lysegult – så lenge budsjettforslaget ikke er vedtatt i Stortinget. KrF kan berge 700 norske ansatte i Color Line og samtidig vise at Stortinget ikke gir etter for urimelige trusler fra redere. Dersom stortingsflertallet vedtar omflaggingen, gir det åpning for omflagging av alle ferjer. I så fall er norske sjøfolk snart en saga blott.