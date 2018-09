Uholdbar importsituasjon

Overproduksjon av svin har økt reguleringslageret av svin fra 1000 tonn til 6300 tonn i år. Prognosene for 2019 antyder at lageret vil vokse til over 11.000 tonn. Prisene går ned og produsentene sliter.

I denne situasjonen importeres det svinekjøtt til Norge. 600 tonn kvote er solgt hittil i år. Norturas datterselskap Noridane har kjøpt og brukt 300 tonn importkvote.

Nortura peker på at da importen startet i januar i år, var det prognostiserte overskuddet av svin lavere enn det er i dag. Om kvotene ikke ble brukt «ville det med stor sannsynlighet blitt reaksjoner og beskyldninger om obstruksjon» skriver Nortura.

Kvoten er et resultat av frihandelsforhandlingene på landbruksvarer med EU, der Norge har forpliktet seg til å legge til rette for import. Men det er uklart hvem som skulle ha reagert negativt på at Norge unnlater å importere kjøtt vi ikke trenger.

"Myndighetene har en klar intensjon om at kvotene faktisk skal benyttes", skriver Nortura. Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) stiller seg imidlertid undrende til import i en overskuddssituasjon. Heller ikke Landbruksdirektoratet forventer at importkvotene blir brukt.

"Selv om man kjøper importkvote, er man ikke forpliktet til å importere dette kvantumet", sier Sigrun Pettersborg i importseksjonen til Landbruk24. Bare dersom manglende kvotebruk ikke kan forklares med markedssituasjonen, kan handelspartnerne kunne oppfatte det negativt, sier Pettersborg.

Selv om import av eksisterende kvote ikke påkrevd, er det bakt inn god mulighet for økonomisk fortjeneste fra importen, selv om det er overdekning. Om Nortura hadde latt være å importere, ville andre gjort det, påpeker Nortura.

Det er nok riktig. Det hadde uansett vært å forvente fra foredlingsleddet som lever av at norske bønder leverer varene, at man kollektivt avsto fra kjøttimport som skader både bøndenes, og dermed indirekte, sine egne interesser.

Landbrukssektoren kan ikke leve med en situasjon der markedsregulator peker på myndighetene som argument for å importere unødvendig kjøtt, mens myndighetene stiller seg undrende til hele importen. Direktorat og departement må snarest sette seg ned med samvirkene og bøndene, for å avklare situasjonen.

Som Nortura påpeker, er import å gi bort næringsgrunnlaget til norske bønder. Partene bør kunne enes om at importen som genereres via internasjonale handelsforpliktelser må reduseres til det nødvendige minimum.

Oppsummert Fyller opp lagrene Hvorfor importerer Norge kjøtt vi ikke trenger? Spørsmålet må besvares. Avviser plikt Verken direktorat eller statsråd forventer at importkvoten benyttes når det er overskudd. Bør avklares Import av overskuddskjøtt er en uting og må begrenses maksimalt.