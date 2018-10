Trusselen fra kugalskap

Denne gangen var det Aberdeenshire i Skottlands tur. For tre år siden måtte en storfebonde i Carmarthenshire i Wales slakte hele besetningen etter å ha påvist sykdommen som på tidlig nittitall skremte en hel verden. Når denne sykdommen påvises, er det ikke bare en tragedie for dyr og bonde, men en vekker for oss alle.

Det dreier seg om bovin spongiform encefalopati, såkalt kugalskap. Sykdommen rammer hjernen og nervesystemet til kyr, gjør dem aggressive og ute av balanse, og ender som regel med død. Og det er en såkalt prionsykdom, som kan smitte mennesker.

Det var det siste som skapte global panikk i 1995. Da ble det fastslått at pasienter med såkalt variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom, hadde fått den etter å ha spist smittefarlig materiale fra dyr med BSE. Dette smittefarlige materialet kom fra bestemte typer innmat, spesielt hjerne og ryggmarg.

Konsekvensene for storfenæringen var åpenbare. Nye mattrygghetsrutiner kom på plass verden over. Mange steder ble servering av storfekjøtt på beinet avskaffet fullstendig. Beinmel ble forbudt som dyrefôrinnblanding. Importforbud fra utsatte land som Storbritannia og Argentina ble standard i mange land. I noen tilfeller står forbudene ved lag den dag i dag.

Ifølge BBC kan 178 dødsfall siden 1995 kobles direkte til Creutzfeldt-Jakobs. Samtidig anslår britiske forskere at så mange som en av 2000 briter er bærere av prionet som fører til sykdommen.

I Norge ble kugalskap først påbevist i 2015, på ei 15 år gammel ku i Trøndelag, i noe som etter alt å dømme var et isolert tilfelle. Derimot er vi det eneste landet i verden som har påvist flere varianter av skrantesyke blant hjortedyr - en annen hjernesykdom av samme slaget.

Heldigvis har vi foreløpig ingen tilfeller av sykdommer blant mennesker. Men alvoret i saken blir ikke mindre av den grunn. Heller ikke behovet for tydelige rutiner for å forebygge sykdommer blant husdyr, kartlegge og om mulig forebygge dem blant vilt, og ikke minst å sørge for at smitten ikke under noen omstendighet sprer seg til mennesker.

For britene er det bare å håpe at tilfellet i Skottland var et nytt isolert tilfelle, selv om det er en ganske presset grense for hvor mange isolerte tilfeller britisk landbruk kan ha før kugalskapsfrykten fra nittitallet vender tilbake med full kraft. Og med full berettigelse. Selv om sykdomstilfellene til sist viste seg å være få, er det noe unikt skremmende med mat som dreper.

For oss andre er det alltid greit med en påminnelse om at vi godt kunne tatt en ekstra gjennomgang av vårt eget forebyggings- og bekjempelsesarbeid. Er det bra nok?