Tillit på reisefot

Aftenposten har fått innsyn i stortingsrepresentanters reiseregninger. Blant de første funnene er reiseregninger for 36.000 kroner fra Frp-representant Mazyar Keshvari. På de tidspunktene Keshvari oppga å være på reise, oppholdt han seg ifølge Aftenposten i Oslo. Totalt har Keshvari levert 290.000 kroner i udokumenterte reiseregninger. Det gjenstår å se hvor store summer som eventuelt er utbetalt uten grunn.

Representanten er sykmeldt. Det er ingen grunn til å trekke i tvil at saken har å gjøre med en krevende livssituasjon og oppleves som personlig belastende, slik Keshvaris advokat forklarer.

Det er like fullt all grunn til å gjøre den prinsipielle vurdering at forholdet må anmeldes.

Tvilsom bruk av offentlige midler er dårlig likt i opinionen. Det er spesielt dårlig likt i Fremskrittspartiet, og det er et ømtålig tema også for Stortingets administrasjon, hvis omdømme sliter etter kostnadsoverskridelsene i forbindelse med stortingsgarasjen.

Når verken Stortingets administrasjon eller Frp klarer å trekke den konklusjon at forholdet må anmeldes, står Rødt og Bjørnar Moxnes klar til å anmelde. Det burde vært forutsigbart.

Det finnes rettspraksis på området. Forbruker- og administrasjonsminister Astrid Giertsen (H) ble i april 1986 avslørt for å ha endret på taxiregninger. Giertsen gikk av som statsråd, men tiltrådte Stortinget, der hun var valgt inn året før. Hun fikk betinget fengselsstraff for bedrageri.

Keshvari sier han beklager sine handlinger dypt, unnskylder uten forbehold og lover å betale tilbake. Disse ordene vil nok mange som avsløres for trygdemisbruk også kunne skrive under på. Sistnevnte gruppe anmeldes og straffeforfølges uansett. Vi kan ikke se at praksis skal være annerledes for angrende stortingsrepresentanter. Som finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier det: Politikere skal behandles som folk flest.

Bør stortingsrepresentanter, etter Aftenpostens avsløring, fortsatt attestere sine egne reiseregninger? Svaret kan være at ja, våre øverste folkevalgte bør kunne klare det. Så er det også slik at vi gjerne ser at Stortinget speiler befolkningen. Folk flest, også i nasjonalforsamlingen, gjør klanderverdige ting fra tid til annen. Vi trenger kontrollinstanser.

Av respekt for offentlige midler bør forholdet anmeldes. Av hensyn til respekten for politikere bør egenattesteringen på Stortinget opphøre.

