Tid for vårrengjøring i Sp

11. april publiserte Nationen den første saken om den grovt trakasserende meldingen som tikket inn til Liv Signe Navarsete for to år siden. Etter det har mediene satt fullt flomlys på Senterpartiet.

Saken tok en ny vending da 1. nestleder Ola Borten Moe mandag bestemte seg for å fratre inntil videre. Han mener det er vanskelig å være tillitsvalgt når alt handler om å finne ut hva som skjedde på en hyttetur der han var til stede. Det er forståelig. Det politiske arbeidet i Sp lider under saken, slik det politiske arbeidet i mange norske partier har gått i stå av #metoo-skandalene.

Borten Moe var én av ti på tur til Åre. Åtte av de ti har eller har hatt sentrale posisjoner i Sp. Her var de to tidligere statssekretærene Erlend Fuglum og Morten Søberg, ordførerne Ivar Vigdenes og Bjørn Arild Gram, fylkesråd Thomas Iver Hallem, fylkessekretær Rune Hjulstad, Sp-rådgiver Jostein Grande, samt to menn uten verv i partiet.

Hvorfor bruker Nationen tid og krefter på denne saken? Etter vår mening kan den ikke forstås som «fyllerør». Fylla har ikke skylda i strafferetten. Dessuten river den grovt trakasserende meldingen opp sårene fra maktkampen Navarsete, og partiet, hadde grunn til å tro var et tilbakelagt kapittel. Digital mobbing er dobbelt ond ettersom den slår inn i mottakerens private sfære. Den gir tydelig beskjed: Du er aldri trygg, uansett hvor du er.

Meldingen ble sendt fra tidligere statssekretær Morten Søbergs iMessage-konto. Søberg insisterer på sin uskyld og blir trodd. Søberg kan selv være offer i saken. Søberg kan være utsatt for identitetstyveri, som kan rammes av straffelovens §202b. Også §266 i kapittelet «Vern av personlig frihet og fred» og §298 «Seksuallovbrudd» er relevante i saken. I alle de nevnte paragrafene kan også medvirkning være straffbart.

Saken er to år gammel og ender neppe med at noen straffes, i all fall i juridisk forstand. Men straffeloven vitner om at lovgiver har vektlagt alvoret i slike saker. Saken kan ikke ties i hjel. Jenter og kvinner i norsk organisasjons- og arbeidsliv må slippe å bli utsatt for dette.

Barn og familie rammes av omtalen. Det gir en ekstra belastning som kan være tung å bære. Det er likevel vanskelig å forstå hvordan «medieomtalen svekker muligheten for en løsning», slik flere involverte har uttalt. De har ikke ønsket å snakke med Nationen, som de mener har skyld i at de er dratt inn i en sak de ikke mener de har noe med å gjøre.

Til det er det å si: Senterpartiet og de involverte har hatt to år på seg til å sørge for at saken ble oppklart og løst. Men møkk som blir feid under teppet, slutter ikke å lukte. Det er tid for vår­rengjøring.